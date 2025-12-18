مشروبات الشتاء السحرية.. تقيك من نزلات البرد والإنفلونزا

مع دخول فصل الشتاء، يزداد الطلب على المشروبات الطبيعية التي تمنح الدفء وتحمي من نزلات البرد والإنفلونزا.

وبحسب موقع mayoclinic، يشير خبراء الصحة إلى أن بعض المشروبات الغنية بالفيتامينات والمركبات الطبيعية يمكن أن تعزز المناعة وتدعم الجسم خلال أيام البرد القارص.

1- الزنجبيل

-ينشط جهاز المناعة ويساعد على مكافحة الفيروسات.

-يدفئ الهواء الداخل عن طريق الأنف ويقلل خطر الإصابة بالإنفلونزا.

2- عصير الليمون بالنعناع

-يحفز المناعة، مدر للبول ومنشط للكبد عند تناوله دافئا مع النعناع.

-مطهر للجهاز التنفسي والأمعاء ويمنح الجسم الدفء.

3- عصير الجوافة بالليمون

-غني بفيتامين C المضاد للأكسدة ويعزز المناعة بشكل فعال.

4- الزنجبيل بالقرفة

-طارد للبلغم ومطهر للجهاز التنفسي.

-مسكن للكحة ويمكن تناوله عند السعال.

5- الينسون والكراوية

-الينسون يهدئ الأعصاب ويمكن دمجه مع النعناع والكراوية كمطهر للجهاز التنفسي والمسالك البولية.

-الكراوية تريح المعدة وتنظف الجهاز الهضمي من الغازات، مفيدة لمرضى القلب.

6- القرفة

-موسع للأوعية الدموية الطرفية ومضاد للفيروسات.

-تمنح إحساسا بالدفء للأطراف والوجه والأنف.

