مع حلول فصل الشتاء.. أهم الفيتامينات للوقاية من الأمراض التنفسية

تلعب بعض الفيتامينات دورا هاما في دعم صحة الجهاز التنفسي، وتقي من خطر المشكلات الصحية التي تزداد في فصل الشتاء.

وبحسب ما ذكره موقعي Vinmec، و webmd، إليك أهم الفيتامينات للجهاز التنفسي.

فيتامين د:

يعتبر فيتامين ضروري لتنظيم جهاز المناعة، وتقليل التهاب الرئة، ومكافحة مسببات الأمراض، ويرتبط انخفاض مستوياته بزيادة التهابات الجهاز التنفسي.

فيتامين ج:

غني بمضاد للأكسدة ويحمي الرئتين من التلف، ويقلل الإجهاد التأكسدي، ويساعد على تقصير مدة نزلات البرد وتخفيف حدتها، خاصةً في حالات التوتر.

فيتامين أ:

ضروري للحفاظ على صحة البطانة للجهاز التنفسي، والوقاية من العدوى، ودعم صحة المناعية.

فيتامين هـ:

يعمل كمضاد للأكسدة، فيحمي خلايا الرئة من الجذور الحرة ويدعم جهاز المناعة بشكل عام.

عناصر غذائية أخرى مهمة

الزنك:

يدعم وظائف المناعة ويساعد في تقليل شدة ومدة التهابات الجهاز التنفسي.

أحماض أوميجا 3 الدهنية:

تساعد في مكافحة التهاب الرئتين، ما يفيد في حالات الأمراض المزمنة.

كيف تساعد هذه العناصر الغذائية؟

تعمل هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية معًا لتعزيز صحة جهاز المناعة، والسيطرة على الالتهابات، وتحييد الجذور الحرة الضارة، ما يخلق بيئة أفضل للرئتين ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وتفاقم الأمراض المزمنة كالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

