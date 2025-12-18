أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق النسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الكبرى في حفظ القرآن الكريم، وحفظ متن الخريدة البهية وشرحها للإمام الدرديري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من المسابقة بين الدارسين والدارسات بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، في إطار اهتمامها بالقرآن الكريم وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه يمكن المشاركة في المسابقة من خلال ترشيح عمداء مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومديري المديريات لعدد 5 من أفضل الدارسين والدارسات بكل مركز لتمثيل مركزهم في المسابقة، على ألا يكون قد سبق ترشيحهم في النسخ السابقة، وأن يكونوا مقيدين بالمراكز ومسددين للمصروفات الدراسية كاملة، مع استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة، على أن تُسلَّم الترشيحات إلى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم في موعد غايته الحادي والثلاثون من ديسمبر 2025م.

وتخصص وزارة الأوقاف جائزة قدرها 70 ألف جنيه لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم الحاصل على المركز الأول، تُوزَّع بواقع خمسة آلاف جنيه لعميد المركز، و5 آلاف جنيه لمدير المديرية، و4 آلاف جنيه لوكيل المديرية، و3 آلاف جنيه لمدير الدعوة، و3 آلاف جنيه لمدير المركز، و10 آلاف جنيه لكل متسابق.

كما تُخصص جائزة قدرها 50 ألف جنيه للمركز الحاصل على المركز الثاني، تُوزَّع بواقع 3 آلاف جنيه لعميد المركز، و3 آلاف جنيه لمدير المديرية، و2000 جنيه لوكيل المديرية، و1000 جنيه لمدير الدعوة، و1000 جنيه لمدير المركز، و8 آلاف جنيه لكل متسابق.

فيما تُخصص جائزة قدرها 30 ألف جنيه للمركز الحاصل على المركز الثالث، تُوزَّع بواقع 3 آلاف جنيه لعميد المركز، و3 آلاف جنيه لمدير المديرية، و2000 جنيه لوكيل المديرية، و1000 جنيه لمدير الدعوة، و1000 جنيه لمدير المركز، و4 آلاف جنيه لكل متسابق.

كما تمنح الوزارة جائزة قدرها 2000 جنيه لكل متسابق يحصل على نسبة 80% فأكثر في كل منافسة بين مركزين، على أن تُجرى الاختبارات بشكل مركزي في مسجد الرحمة عقب الانتهاء من تلقي الترشيحات من المديريات الإقليمية.

