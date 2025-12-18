بلبن ترد: هل فتحت فرعا في إسرائيل؟

نفت سلسلة محلات "بلبن" افتتاح فرع جديد لها داخل إسرائيل، مؤكدة في بيان لها أن ما تردد هو إدعاء عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة.

وأضافت الشركة، أن سلسلة محلات بـ لبن مصرية بهوية عربية 100%، ولا تمتلك، ولم تمتلك، ولن تمتلك أي فروع أو أنشطة أو شراكات داخل إسرائيل.

وأوضحت الشركة، أن أي استخدام لاسم مشابه أو منتجات تحمل نفس التسمية خارج نطاق فروعنا الرسمية لا يمثها ولا يعبر عن شركتها أو إدارتها.

وأشارت الشركة، أن علامتها التجارية مسجلة قانونيًا، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اسم بـ لبن من أي استغلال أو تضليل.

وتابع البيان، "نحن جزء من هذا الوطن، وجزء من ضمير الشارع المصري والعربي، ولم ولن نكون يومًا في موضع يتعارض مع الموقف الشعبي والوطني تجاه القضية الفلسطينية".