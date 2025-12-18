بتواجد حسام حسن.. الهدافين التاريخيين لكأس أمم أفريقيا عبر العصور

أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35، والتي تنطلق الأحد المقبل في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

يتصدر الكاميروني صامويل إيتو قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل 18 هدفًا خلال مشاركاته في البطولة القارية، ليحتل المركز الأول في تاريخ المسابقة.

ويحل الإيفواري لوران بوكو في المركز الثاني برصيد 14 هدفًا، يليه النيجيري رشيدي يكيني في المركز الثالث بعدما سجل 13 هدفًا.

وجاء المصري حسن الشاذلي في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا، بينما يتقاسم كل من الإيفواري ديدييه دروغبا، والمصري حسام حسن، والكاميروني باتريك مبوما المركز التالي برصيد 11 هدفًا لكل منهم.

وسجل 10 أهداف كل من الزامبي كاليشا بواليا، والتونسي فرانسيلودو سانتوس، والإيفواري جويل تيهي، و الغاني أندريه أيو، والكونغولي نداي مولامبا.

وفي فئة الـ9 أهداف، تواجد السنغالي ساديو ماني الذي لا يزال يواصل مشواره الدولي، إلى جانب الإيفواري عبد الله تراوري، و الكاميروني فينسنت أبوبكر، الأنجولي مانوتشو.

وسجل 8 أهداف كل من الغاني أسامواه جيان، والمصري أحمد حسن، والغيني باسكال فيندونو، والمالي سيدو كيتا، والإثيوبي لوسيانو فاسالو، ومواطنه منجيستو وركو.

أما قائمة أصحاب الـ7 أهداف، فضمت التونسي يوسف المساكني، والمصري محمد صلاح، والكاميروني روجيه ميلا، والأنجولي فلافيو، و الزامبي كريستوفر كاتونجو، والجنوب أفريقي بيني مكارثي، والمالي فريدريك كانوتيه، و النيجيري جاي جاي أوكوشا، والمصري علي أبو جريشة، والغاني أوسي كوفي، والمصري طاهر أبو زيد.