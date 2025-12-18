"صحتك أثناء العمل" مشروبان يخففان أضرار الجلوس لساعات

كشفت دراسة حديثة نُشرت في الدورية العلمية "Journal of Physiology" أن استهلاك الأغذية والمشروبات الغنية بمركبات "الفلافانول" (الموجودة بكثرة في الكاكاو، الشاي، التفاح، والتوت) يساهم بشكل فعال في معادلة الآثار السلبية للجلوس لفترات طويلة على كفاءة الجهاز الدوري.

تحديات الخمول المعاصر وصحة الشرايين

في ظل نمط الحياة الحديث الذي يفرض على البالغين الجلوس لما يعادل 6 ساعات يومياً، يواجه الجسم تراجعاً في تدفق الدم وقصوراً في وظائف الشرايين. وتشير البيانات الطبية إلى أن انخفاض كفاءة الطبقة الداخلية للأوعية الدموية (FMD) بنسبة 1% فقط، يرفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 13%.

المنهجية والنتائج المخبرية

أجرى باحثون بجامعة "برمينجهام" تجربة سريرية على 40 متطوعاً، تم تقسيمهم بناءً على مستوى لياقتهم البدنية، حيث تم اختبار تأثير مشروب كاكاو غني بالفلافانول 695 مليجرام مقابل آخر منخفض المحتوى 5.6 مليجرام قبل الجلوس لمدة ساعتين، وأظهرت النتائج ما يلي:

المجموعة ذات المحتوى العالي: لم تُسجل أي تراجع في قياسات الطبقة الداخلية للأوعية الدموية (FMD) في الأطراف العلوية أو السفلية.



المجموعة ذات المحتوى المنخفض: عانت من تدهور في وظائف الأوعية، وارتفاع في ضغط الدم، مع نقص ملحوظ في تدفق الدم وتأكسج عضلات الساقين.



رؤية الخبراء: اللياقة البدنية مقابل الدعم الغذائي



أوضح الدكتور سام لوكاس، أخصائي الأوعية الدماغية، أن النتيجة الأبرز للدراسة تكمن في أن اللياقة البدنية العالية وحدها لا تكفي لدرع الأضرار المؤقتة الناتجة عن الجلوس الطويل؛ حيث عانى الرياضيين وغيرهم من تدهور وظائف الشرايين عند تناول المشروب منخفض الفلافانول في المقابل، وفرت المادة حماية متساوية للفئتين.

اقتصرت الدراسة في مرحلتها الحالية على الرجال، لتجنب تأثير التغيرات الهرمونية المرتبطة بالدورة الشهرية لدى النساء، والتي قد تتداخل مع دقة قياسات وظيفة الفلافانول في الجسم.

