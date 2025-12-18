منخفض جوي يضرب البلاد.. 8 نصائح لأصحاب المناعة الضعيفة والأطفال

كتب - محمود عبده :

بين الحين والآخر تتعرض مختلف المحافظات لموجات مفاجئة من الطقس البارد، وخلال الساعات الأخيرة سيطرت أجواء شديدة الاضطراب صاحبتها أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما دفع إلى ضرورة اتباع إجراءات وقائية لحماية الصحة، خاصة مع اقتراب ذروة الشتاء.

نصائح لأصحاب المناعة الضعيفة والأطفال

وبحسب موقع Mayo Clinic، يحتاج أصحاب المناعة الضعيفة والأطفال إلى عناية إضافية خلال انخفاض درجات الحرارة، من أبرزها:

-شرب كميات كافية من الماء يوميا لتجنب الجفاف.

-الإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال واليوسفي والكيوي والجوافة.

-تناول الأطعمة المحتوية على ألياف ومضادات الأكسدة مثل البصل والفول والعدس والمكسرات.

-الحرص على تناول الفلفل الملون والخضروات الطازجة والمطبوخة منزليا.

-الحصول على فيتامين د من مصادره الطبيعية مثل الزبادي والبيض ومنتجات الألبان.

- ارتداء الملابس الثقيلة والملائمة لبرودة الطقس.

- تجنب السير أو الوقوف أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة أثناء الأمطار.

-تقليل فترات الخروج والبقاء في أماكن دافئة قدر الإمكان.

ويؤكد خبراء التغذية أن شرب الماء بكثرة يعد عاملا أساسيا لدعم المناعة، خاصة أن قلة السوائل تؤدي إلى جفاف الجسم وفقدان المعادن الضرورية لمواجهة نزلات البرد.

