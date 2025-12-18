مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

2 3
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

1 1
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

0 0
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"منافس عنيد".. بروس يتحدث عن مواجهة أنجولا في كأس الامم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

06:56 م 18/12/2025

هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على قوة نظيره المنتخب الأنجولي، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، في أولى مبارياتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

وقال هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا خلال تصريحاته الصحفية التي نقلتها" تايمز لايف" الجنوب أفريقية اليوم الخميس:"أنجولا فريق جيد، لا شك في ذلك يضم لاعبين مميزين ويتمتعون بمهارات فنية عالية".

وأضاف : "أنجولا لديها مدرب جديد، هو باتريس بوميل، ودائمًا ما يمنح المدرب الجديد اللاعبين دفعة إضافية، واللاعبون بدورهم يرغبون في إثبات جدارتهم".

وتابع: "هذا يعني أننا سنواجه خصمًا عنيدًا في أولى مبارياتنا بالبطولة، لكنني أثق بفريقي وبما حققه سابقا لقد تغلبنا على خصوم أقوى".

ويذكر أن منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يفتتح مشواره بمواجهة أنجولا، ثم مصر، ثم زيمبابوي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هوجو بروس بروس كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا منتخب أنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟