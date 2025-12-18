"منافس عنيد".. بروس يتحدث عن مواجهة أنجولا في كأس الامم الأفريقية

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا على قوة نظيره المنتخب الأنجولي، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين، في أولى مبارياتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب.

وقال هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا خلال تصريحاته الصحفية التي نقلتها" تايمز لايف" الجنوب أفريقية اليوم الخميس:"أنجولا فريق جيد، لا شك في ذلك يضم لاعبين مميزين ويتمتعون بمهارات فنية عالية".

وأضاف : "أنجولا لديها مدرب جديد، هو باتريس بوميل، ودائمًا ما يمنح المدرب الجديد اللاعبين دفعة إضافية، واللاعبون بدورهم يرغبون في إثبات جدارتهم".

وتابع: "هذا يعني أننا سنواجه خصمًا عنيدًا في أولى مبارياتنا بالبطولة، لكنني أثق بفريقي وبما حققه سابقا لقد تغلبنا على خصوم أقوى".

ويذكر أن منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يفتتح مشواره بمواجهة أنجولا، ثم مصر، ثم زيمبابوي.