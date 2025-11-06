هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم قبل النوم.. "مش هتصدق الفوائد

كتبت.. أسماء العمدة

يُعد الثوم من أقدم العلاجات الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، لما يحتويه من مركبات فعالة مثل الأليسين التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، لكن المفاجأة أن تناول فص من الثوم قبل النوم قد يكون له تأثير سحري على الجسم أثناء الراحة الليلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة healthline.

يحسن جودة النوم

الثوم يساعد على تهدئة الأعصاب وتنظيم إفراز الهرمونات المسؤولة عن النوم مثل الميلاتونين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من الأرق أو صعوبة الاستغراق في النوم العميق.

ينظف الجسم من السموم

خلال ساعات الليل، يعمل الثوم على تحفيز الكبد لإفراز الإنزيمات التي تزيل السموم من الدم، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين أداء أجهزة الجسم في اليوم التالي.

يقوي المناعة

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، فإن تناول الثوم قبل النوم يرفع مناعة الجسم ويجعله أكثر قدرة على مقاومة العدوى والفيروسات، خاصة في فصل الشتاء.

يحسن صحة القلب

الثوم يعمل على خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، خصوصًا إذا تم تناوله بانتظام.

يحارب الالتهابات ويحسن التنفس

يساعد الثوم أيضًا في تطهير الشعب الهوائية، مما يجعل التنفس أسهل أثناء النوم، خاصة لدى من يعانون من البرد أو انسداد الأنف.

نصائح طبية مهمة

لتجنب رائحة الفم القوية، يمكن بلع فص الثوم كاملًا دون مضغ، أو تناوله مع كوب من اللبن الدافئ أو العسل قبل النوم بنصف ساعة.

