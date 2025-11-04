صور لأخطر 3 ألعاب في العالم.." هتموت من الرعب"

تصنع من مكونات غير تقليدية.. أغرب 6 أنواع حلوى في العالم

كتبت.. أسماء العمدة:

إذا كنت من عشاق المغامرة والإثارة، فاستعد لهذه الجولة المرعبة، فالعالم يضم ألعابًا ليست للمتعة فقط، بل تُعتبر اختبارًا حقيقيًا للأعصاب، حتى إن البعض ينسحب منها قبل أن تبدأ.

إليك أخطر 3 ألعاب في العالم.. فقط إذا كنت تجرؤ، وفقاً لما ورد عبر صحيفة tahmes of India

"تاكابيشا" – اليابان

تُعرف بأنها أخطر أفعوانية على الإطلاق، حيث تنحدر بزاوية مذهلة تبلغ 121 درجة من ارتفاع يزيد عن 40 مترًا، بسرعة تتجاوز 160 كيلومترًا في الساعة.

اللحظات الأولى من السقوط كفيلة بأن تجعل الركّاب يصرخون بلا توقف، وبعضهم يغمى عليه من شدة الرعب!

"إنسانيتي" – الولايات المتحدة

تقع هذه اللعبة في قمة برج “سترادوسفير” بمدينة لاس فيغاس، على ارتفاع يتجاوز 270 مترًا عن سطح الأرض.

يتم تدوير المقاعد بسرعة جنونية بينما تتدلى أقدام الركاب في الهواء وسط العاصفة، مما يجعلها تجربة مرعبة بكل المقاييس.

"سلايد إنفينيتي" – دبي

واحدة من أخطر الزلاجات المائية في العالم، حيث ينزلق اللاعب داخل أنبوب زجاجي شفاف من ارتفاع شاهق، قبل أن يهبط بسرعة نحو المسبح.

يقول من جربها إن الإحساس بالسقوط في الفراغ لا يُنسى، وإنها "لحظة بين الحياة والموت".