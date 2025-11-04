قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024

كتبت- شيماء مرسي

شهد مهرجان القاهرة السينمائي عام 2024 تنافس بين النجمات في الأناقة والتميز، ولكن ظهر بعضهن بفساتين بفتحة ساق جريئة.

وفيما يلي، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.

داليا مصطفي

ظهرت الفنانة داليا مصطفى بفستان طويل باللون الأبيض مزود بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا بدرجات النيود.

ليلى علوى

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان جريء باللون الأزرق، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

أروى جودة

ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل بقصة الكب باللون الأوف وايت بفتحة ساق من الجانبين، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نسرين أمين

تألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل باللون الأبيض بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

داليا البحيري

وظهرت الفنانة داليا البحيري بفستان طويل باللون البرتقالي بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

ثراء جبيل

أطلت الفنانة ثراء جبيل بفستان طويل متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.