20 صورة لأجمل بحيرات العالم التي لم تسمع عنها من قبل

كتب - محمود عبده:

تعتبر البحيرات من أروع مظاهر الطبيعة، لكنها ليست جميعها معروفة أو مكتظة بالسياح، حيث يبحث عشاق السفر عن الجواهر الخفية التي لم تسلط عليها الأضواء بعد، ليعيشوا تجربة مختلفة بعيدا عن الوجهات التقليدية.

وفقا لموقع Smithsonian Magazine، تتميز هذه البحيرات النادرة بجمال طبيعي فريد وبيئات خاصة وأنظمة إيكولوجية استثنائية، ويقع بعضها في مناطق نائية جدا، مما يضيف إليها سحر المغامرة والتصوير الفوتوغرافي.

أجمل بحيرات العالم

بحيرة فان

أكبر بحيرة في تركيا، تقع في شرق البلاد، وهي بحيرة ملحية-صوداوية لا تصب فيها الأنهار، ما يجعل مياهها عالية القلوية وتظهر ألوانها الزاهية أحيانا. تحيط بها الجبال، ما يخلق مناظر طبيعية استثنائية ويجعلها مكانا مثاليا لهواة التصوير والطبيعة.

بحيرة نيوس

بحيرة بركانية تقع في الكاميرون، وتعرف بخطر تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون.

ورغم كونها واحدة من أخطر البحيرات، إلا أن طبيعتها الفريدة وجمالها الغامض يجعلها مقصدا للباحثين عن التجارب النادرة.

بحيرة بايكال

أحد أقدم وأعمق البحيرات في العالم، وتعد بحيرة بايكال كنزا بيولوجيا تقع في روسيا، حيث تضم آلاف الأنواع المائية الفريدة.

بحيرة سالدا

لقبها البعض بـ "مالديف تركيا" بفضل مياهها التركوازية ورمالها البيضاء، وتقع البحيرة في منطقة شبه نائية، ما يحافظ على هدوئها ونقائها.

تعتبر مثالية للزيارة الهادئة، مع فرص للاستمتاع بالمياه الصافية والتصوير الفوتوغرافي، كما تحتوي على عناصر جيولوجية مميزة من المعادن البيضاء التي تمنحها منظرا فريدا.