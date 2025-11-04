نظام غذائي يخفف أعراض القولون العصبي- احرص عليه

متلازمة القولون العصبي من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا حول العالم، وتُعرف بأنها حالة مزمنة تصيب الأمعاء الغليظة وتسبب أعراضا مزعجة تشمل تقلصات البطن والانتفاخ والغازات والإسهال.

وترتبط أسباب المتلازمة بعوامل نفسية مثل التوتر والقلق، بالإضافة إلى النظام الغذائي وطبيعة عمل الأمعاء، لذا تؤدي التغذية دورا أساسيا في التحكم بالأعراض، حيث أن اتباع نظام غذائي مناسب يمكن أن يقلل المعاناة ويحسن نوعية الحياة بشكل ملحوظ.

وفي هذا الإطار، أظهرت دراسة حديثة نُشرت في "مجلة حوليات الطب الباطني" أن النظام الغذائي المتوسطي، الغني بالفاكهة والخضروات والبقوليات والمكسرات، يخفف بشكل ملحوظ أعراض القولون العصبي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والنظام المتوسطي معروف عالميًا بأسلوب حياة صحي وطول العمر، خاصة في إيطاليا وإسبانيا، حيث تُسجل معدلات منخفضة للسمنة والأمراض المزمنة.

وأثبت العلماء البريطانيون أن هذا النظام يكون أكثر فعالية في إدارة متلازمة القولون العصبي مقارنة بالإرشادات التقليدية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، التي تعتمد على النظام منخفض الفودماب، والذي يقيد الأطعمة الغنية بالسكريات القابلة للتخمير مثل البروكلي، الفاصوليا، العدس، القمح، الثوم، البصل، التفاح وبعض العصائر.

وشملت الدراسة أكثر من 100 مشارك بالغ، 68 شخصًا اتبعوا النظام المتوسطي لمدة ستة أسابيع، و71 شخصًا اتبعوا الإرشادات الغذائية التقليدية.

وأظهرت النتائج أن 62% من المشاركين في مجموعة النظام المتوسطي شهدوا تحسنًا ملحوظًا في الأعراض، مقارنة بـ 42% في المجموعة الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن النظام المتوسطي لا يخفف الأعراض فقط، بل يمكن اعتباره علاجا أوليا لمتلازمة القولون العصبي، إذ يوفر طريقة صحية وسهلة للسيطرة على الأعراض دون الحاجة للالتزام الصارم بالنظام منخفض الفودماب.

