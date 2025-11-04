4 فوائد غير متوقعة لتناول ثمرة من الموز يوميا

الموز من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

ووفقا لموقع "Times of India "، إليك الفوائد الصحية لتناول الموز يوميا:

دعم صحة المعدة

الموز يحتوي على مركبات طبيعية تعزز بطانة المعدة، لتشكل حاجزا ضد الأحماض وبكتيريا الملوية البوابية التي تسبب قرح المعدة وحتى تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة، لذا تناوله بانتظام يقلل نشاط هذه البكتيريا ويقوي دفاعات الأمعاء.

مضادات أكسدة وفلافونويدات

كونه غني بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتحد من الضرر التأكسدي، لذا يسهم استهلاكه في تهدئة المعدة والحفاظ على صحة الأنسجة الداخلية.

الوقاية من قرحة المعدة

يسهم الموز في زيادة إنتاج المخاط في المعدة، ليعمل كوسادة واقية تحمي جدار المعدة من الحمض، ما يساعد في تهدئة القرحة ومنع تفاقمها.

دعم الهضم وتوازن الطاقة

يحتوي أيضا على ألياف بريبيوتيك تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يحسن الهضم ويقوي المناعة، كما توفر السكريات الطبيعية الموجودة به طاقة ثابتة دون زيادة مفاجئة في سكر الدم، ما يجعله فاكهة متوازنة ومفيدة للجسم يوميا.

