عادة شائعة أثناء الاستحمام تلحق الضرر بفروة الرأس

أشار الخبير البريطاني واجد علي أنور إلى وجود عادة شتوية شائعة تقف وراء ازدياد تساقط الشعر، محذرا من أن الماء الساخن جدا أثناء الاستحمام يلحق ضررا بفروة الرأس ويؤدي إلى إضعاف بصيلات الشعر.

وأوضح أن الحرارة العالية تتسبب في التهاب فروة الرأس وتجرد الشعر من زيوت الحماية الطبيعية، والنتيجة هي جفاف وتقصف وتساقط الشعر

وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الشعر الرقيق قد يلاحظون زيادة في تساقط الشعر عند التعرض للماء الساخن، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويعد تساقط الشعر أمرا طبيعيا، إذ يفقد الإنسان يومياً بين 50 و100 شعرة دون أن يلاحظ ذلك، وفق بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).

ويصاب نحو 40% من الرجال البريطانيين بالصلع الوراثي بحلول سن الخمسين، بينما تواجه نسبة مماثلة من النساء ترققاً تدريجياً مع التقدم في العمر.

ويُعزى تساقط الشعر أيضاً إلى عوامل أخرى، منها التوتر، والمرض، ونقص الحديد، وفقدان الوزن السريع، أو العلاجات مثل العلاج الكيميائي.

الحرارة تضعف الكيراتين

التعرض المتكرر للحرارة المرتفعة قد يضعف بنية الشعر، كما أن الماء الساخن يضر ببروتين الكيراتين المسؤول عن قوة الشعر، مما يجعله هشاً وعرضة للتكسر.

نصائح للحفاظ على فروة الرأس

يجب الالتزام بدرجة حرارة معتدلة للاستحمام تتراوح بين 37 و39 مئوية، بحيث يشعر الشخص بدفء مريح دون إحساس بالحرق.

ويقترح اختبار حرارة الماء على معصم اليد قبل الاستخدام، مع الاكتفاء باستحمام قصير مسائي مدته خمس دقائق لإزالة العرق والأتربة، وتجنب الفرك القوي أو الماء الساخن بعد ممارسة الرياضة.

