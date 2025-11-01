برودة الشتاء وآلام المفاصل.. لماذا يزداد الألم مع انخفاض الحرارة؟

مع حلول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يشعر كثير من المصابين بالتهاب المفاصل بأن الألم يزداد وتصبح الحركة أكثر صعوبة.

ورغم أن الطقس البارد لا يسبب الأمراض بشكل مباشر، إلا أنه يضاعف الشعور بتصلب المفاصل ويحفز نوبات الألم، مما يجعل الروتين اليومي تحديا حقيقيا للكثيرين، بحسب ما تشير إليه "Arthritis Foundation".

تشير الدراسات إلى أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر بشكل ملحوظ على المصابين بالتهاب المفاصل العظمي الأكثر شيوعا، والروماتويد الذي يهاجم فيه الجسم بطانة المفاصل، بينما قد تتفاقم أعراض النقرس والذئبة في الطقس الحار.

وتوضح الدراسة أن الأيام الباردة والممطرة تدفع المرضى للبقاء في المنزل أكثر، ما يؤدي إلى قلة النشاط البدني المرتبط بتفاقم الألم.

كما أن الطقس القاتم قد يرفع الشعور بالكآبة، ما يجعل الشخص يركز أكثر على شعوره بالألم.

وووفقا لموقع eremnews، أوضحت الدكتورة ماركو إل. إيشي مورِي، مديرة قسم الروماتيزم في مستشفى سيدارز-سيناي، أن الطقس البارد يجعل السائل الزليلي داخل المفاصل أكثر لزوجة، ما يزيد من تصلب المفاصل والألم.

وتابعت: "كما يمكن لتغير ضغط الجو أن يؤدي إلى تمدد العضلات والأوتار، ما يضع مزيدا من الضغط على المفاصل المتضررة".

وتنصح مديرة قسم الروماتيزم، بتلك النصائح لتخفيف الألم خلال الشتاء، وجاءت كما يلي:

-الحفاظ على الدفء بارتداء الملابس المناسبة.

-ممارسة النشاط البدني بانتظام لتحريك المفاصل وتقليل التصلب.

-تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات C وD.

-الاهتمام بالمرونة عبر تمارين الإطالة قبل التمرين.

كما تنصح بمراقبة حالة الطقس والتحضير لأي ظروف قد تزيد الألم، والحذر من الأسطح الزلقة أو المبتلة لتجنب السقوط.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري