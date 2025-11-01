مخاطر صامتة للسرطان مختبئة في المنازل.. انتبه قبل فوات الأوان

قد يظن البعض أن الخطر يأتي من الخارج، لكن الحقيقة أن منازلنا قد تخفي بين جدرانها مواد وعادات يومية تشكّل تهديدًا صامتًا لصحتنا.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، medicalxpress و news18، هناك عناصر موجودة في أدوات التنظيف، والهواء الداخلي، وحتى بعض الأطعمة المعلّبة، قد ترفع من خطر الإصابة بالسرطان دون أن نشعر.

- منظفات تحتوي على مواد مسرطنة

تحتوي بعض منتجات التنظيف على مركّبات كيميائية مثل الفورمالديهايد والبنزين، وهي مواد معروفة بارتباطها المباشر بخطر السرطان. استخدام هذه المواد في أماكن مغلقة دون تهوية جيّدة يزيد من خطورتها.

استخدم منظفات طبيعية كالخل الأبيض، والبيكربونات، والليمون، أو اختر منتجات مكتوب عليها “خالية من الفورمالديهايد”.

- الهواء الملوّث داخل المنزل

يظن كثيرون أن تلوث الهواء يقتصر على الشوارع والمصانع، لكن الواقع أن الهواء داخل المنازل قد يكون أكثر تلوثًا بخمس مرات، بسبب التدخين، والشموع المعطرة، والبخور، وأجهزة الطهي الغازية.

وقد أظهرت الأبحاث أن التعرض الطويل لمثل هذه الملوثات يزيد خطر سرطان الرئة والحساسية المزمنة.

- أواني الطهي غير الصحية

تُفرز بعض الأواني المغلفة بالتفلون أو المواد غير اللاصقة أبخرة سامة عند تعرضها للحرارة العالية، تحتوي على مركبات بيرفلوروأوكتانويك (PFOA)، وهي من المواد التي صنفتها منظمة الصحة العالمية كمسرطنة محتملة.

استخدم أواني من الستانلس ستيل أو الحديد الزهر بدلًا من التفلون الرخيص.

