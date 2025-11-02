بعد إصابة سالي عبد السلام.. 8 نصائح لحماية نفسك من الصعق الكهربائي

بعد إصابة سالي عبد السلام.. 8 نصائح لحماية نفسك من

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" عن تعرض منزلها للغرق نتيجة انفجار ماسورة مياه، وهو ما أدى إلى إصابتها بصعقة كهربائية.

وأوضحت سالي أن الصدمة الكهربائية وقعت حين حاولت التعامل مع الموقف بنفسها، حيث أمسكت بمفتاح الكهرباء دون أن تدرك وجود المياه أسفل قدميها، ما أدى إلى تعرضها لصعقة كادت أن تودي بحياتها قبل أن يتمكن أحدهم من فصل التيار في اللحظة الأخيرة.

وحذرت جميع المتابعين من الاقتراب من الكهرباء في المناطق المملوءة بالمياه، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الغاز أيضا.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز النصائح لتجنب الصعقات الكهربائية في حال وجود الماء، وفقا لموقع "sabanciuniv".

- منع لمس الكهرباء أو المفاتيح الكهربائية إذا كانت الأرض مبللة، وتجنب تشغيل الأجهزة في المرحاض أو المطبخ أثناء تسرب المياه.

- الابتعاد عن الدوائر الكهربائية المكشوفة أو المحملة بالطاقة، وحماية مصادر الكهرباء بشكل جيد.

- فصل الأجهزة عن المصدر الكهربائي قبل إجراء أي صيانة أو تنظيف.

- ارتداء قفازات وأحذية معزولة عند التعامل مع المعدات الكهربائية.

- التعامل مع الأجهزة الكهربائية بيد واحدة فقط، لتقليل خطر مرور التيار عبر قلبك في حال حدوث صدمة كهربائية.

- إيقاف الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي فور تفاعله مع الماء أو أي مواد سائلة أخرى.

- تجنب لمس أي شخص أو مصدر كهرباء مباشرة، وفصل الكهرباء أولا باستخدام أداة غير موصلة.

- الحرص على جفاف اليدين والقدمين قبل التعامل مع أي جهاز كهربائي.