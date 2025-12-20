إعلان

السيطرة على حريق في حوش مدرسة مهجورة بشبين القناطر -صور

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:38 م 20/12/2025
    اندلاع حريق بالقليوبية
    حريق بالقليوبية
    اندلاع حريق بشبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الحماية المدنية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق محدود اندلع في أشجار وحشائش داخل حوش إحدى المدارس المهجورة القريبة من شريط السكة الحديد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بالقرب من شريط السكة الحديد بشبين القناطر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب الحريق في حشائش وأشجار بحوش المدرسة المهجورة.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده إلى المناطق المجاورة أو وقوع أي خسائر بشرية، فيما تتولى الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.

