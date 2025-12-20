إعلان

أمل الحناوي: توحيد الصوت الأفريقي يخدم رؤية روسيا لنظام عالمي متعدد الأقطاب

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:30 م 20/12/2025

أمل الحناوي

أكدت الإعلامية أمل الحناوي، أن روسيا ترى في توحيد الصوت الأفريقي على الساحة الدولية عنصرًا أساسيًا ضمن مساعيها لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في موازين القوى الدولية.

وأضافت، خلال برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الأفريقية تنظر بدورها إلى روسيا كشريك مهم قادر على نقل التحديات التي تواجه القارة إلى المجتمع الدولي، مستفيدة من عضوية موسكو الدائمة في مجلس الأمن.

وأشارت إلى أن الدور الروسي يمتد إلى الإسهام في تسوية النزاعات الإقليمية داخل أفريقيا، إلى جانب دعم جهود مواجهة الإرهاب وتعزيز القدرات الأمنية للدول الأفريقية.

وأكدت الحناوي أن استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية تعكس مكانتها كشريك رئيسي لموسكو داخل القارة، ودورها المحوري في دعم التعاون الروسي الأفريقي على مختلف المستويات.

أمل الحناوي إفريقيا روسيا الدول الإفريقية

