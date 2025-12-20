إعلان

النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر

كتب : أحمد أبو النجا

05:08 م 20/12/2025

النائب العام المستشار محمد شوقي

كتب- أحمد أبو النجا:

وافق النائب العام، المستشار محمد شوقي، على رفع اسم الناشط الحقوقي علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، المعروف باسم علاء عبد الفتاح، من قوائم الممنوعين من السفر.

جاءت موافقة النائب العام على رفع اسم الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح، استجابة لطلب تقدم به محاميه أمام جهات التحقيق.

تأتي هذه الخطوة عقب صدور عفو رئاسي سابق عنه في سبتمبر 2025، بعد قضائه سنوات في السجن ثم خروجه إلى بيته في القاهرة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النائب العام قوائم الممنوعين من السفر علاء عبد الفتاح رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم المنع من السفر علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح

