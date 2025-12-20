كتب- أحمد أبو النجا:

وافق النائب العام، المستشار محمد شوقي، على رفع اسم الناشط الحقوقي علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، المعروف باسم علاء عبد الفتاح، من قوائم الممنوعين من السفر.

جاءت موافقة النائب العام على رفع اسم الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح، استجابة لطلب تقدم به محاميه أمام جهات التحقيق.

تأتي هذه الخطوة عقب صدور عفو رئاسي سابق عنه في سبتمبر 2025، بعد قضائه سنوات في السجن ثم خروجه إلى بيته في القاهرة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.