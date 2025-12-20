أول صور من عقد قران بنتايك وابنة أحمد سليمان

فأل حسن لمصر قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

عقد الدولي المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد قرانه على سندس ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال مصدر لمصراوي: "عقد قران بنتايك وسندس تم داخل مكتب زواج الأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عائلي".

واحتفل بنتايك بعد قرانه على ابنة أحمد سليمان، بعد انتهاء بطولة كأس العرب التي شارك فيها مع منتخب المغرب، وتوج باللقب بعد الفوز على الأردن.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

