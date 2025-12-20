مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

أول صور من عقد قران بنتايك وابنة أحمد سليمان

كتب : محمد خيري

04:46 م 20/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بنتايك وأحمد سليمان أثناء عقد القران
  • عرض 4 صورة
    أحمد سليمان مع ابنته سندس بعد عقد قرانها على محمود بنتايك
  • عرض 4 صورة
    بنتايك يعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان

عقد الدولي المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد قرانه على سندس ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال مصدر لمصراوي: "عقد قران بنتايك وسندس تم داخل مكتب زواج الأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عائلي".

واحتفل بنتايك بعد قرانه على ابنة أحمد سليمان، بعد انتهاء بطولة كأس العرب التي شارك فيها مع منتخب المغرب، وتوج باللقب بعد الفوز على الأردن.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

بنتايك عقد قران بنتايك على ابنة أحمد سليمان ابنة أحمد سليمان أحمد سليمان

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر