غدًا الفيوم تحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

كتب : حسين فتحي

05:27 م 20/12/2025

تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

الفيوم ـ حسين فتحى:

تحتفل محافظة الفيوم فجر الأحد بالظاهرة الفلكية الفريدة التي تتكرر صباح يوم الـ21 من ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة، في حدث عالمي وظاهرة فلكية فريدة.

ومنذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، فإن المحافظة توليها اهتماماً بالغاً، لكونها ظاهرة فلكية فريدة، ويشارك في تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع المحافظة، وزارتا الآثار والثقافة، وهيئة تنشيط السياحة بالفيوم، وتأتى فى إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.

وقال الدكتور معتز أحمد، إن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون، ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى الحادى والعشرين من شهر ديسمبر ظاهرة معمارية فلكية فريدة، حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد وسرعان ما تغمره بالضوء.

قصر قارون تعامد الشمس الفيوم معبد قصر قارون

