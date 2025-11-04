إعلان

هل يقي فيتامين سي من الأمراض؟

كتب : أسماء مرسي

05:00 ص 04/11/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الاعتقاد بقدرة فيتامين C على الوقاية من نزلات البرد والأمراض الخطيرة، مثل السرطان وأمراض القلب، ليس دقيقا تماما، مشيرا إلى أن العلاقة بين هذا الفيتامين وصحة الإنسان أكثر تعقيدا ما يظنه الكثيرون.

وتابع أن فيتامين C عنصر أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه ذاتيا، بخلاف معظم الكائنات الحية، ما يستدعي الحصول عليه من مصادر طبيعية، أبرزها الخضروات والفواكه والتوت وثمر الورد وبراعم بروكسل والفلفل، وفقا لموقع "vesti".

وأضاف أن هذا الفيتامين يلعب دورا مهما في إنتاج الكولاجين واستقلاب الحديد والنحاس، كما يعمل كمضاد أكسدة يحمي الخلايا من التلف، إلا أنه شدد على أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين C على شكل مكملات لا يضاعف فوائده، لأن الجسم يمتص كمية محدودة فقط.

ولفت الطبيب إلى أن الأبحاث الحديثة لم تؤكد وجود علاقة مباشرة بين تناول مكملات فيتامين C وتقليل خطر الإصابة بالسرطان أو الجلطات الدموية، مشددا على أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه والخضروات الطازجة الطريقة الأكثر أمانا وفعالية لتزويد الجسم بحاجته اليومية من هذا الفيتامين الحيوي.

اقرأ أيضا:

سيلان الأنف المستمر.. متى يكون علامة على وجود مشكلات هرمونية؟

بعد إصابة سالي عبد السلام.. 8 نصائح لحماية نفسك من الصعق الكهربائي

عادة شائعة أثناء الاستحمام تلحق الضرر بفروة الرأس

برودة الشتاء وآلام المفاصل.. لماذا يزداد الألم مع انخفاض الحرارة؟

مخاطر صامتة للسرطان مختبئة في المنازل.. انتبه قبل فوات الأوان

فيتامين سي فوائد فيتامين سي الوقاية من الأمراض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير