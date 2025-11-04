هل يقي فيتامين سي من الأمراض؟

أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الاعتقاد بقدرة فيتامين C على الوقاية من نزلات البرد والأمراض الخطيرة، مثل السرطان وأمراض القلب، ليس دقيقا تماما، مشيرا إلى أن العلاقة بين هذا الفيتامين وصحة الإنسان أكثر تعقيدا ما يظنه الكثيرون.

وتابع أن فيتامين C عنصر أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه ذاتيا، بخلاف معظم الكائنات الحية، ما يستدعي الحصول عليه من مصادر طبيعية، أبرزها الخضروات والفواكه والتوت وثمر الورد وبراعم بروكسل والفلفل، وفقا لموقع "vesti".

وأضاف أن هذا الفيتامين يلعب دورا مهما في إنتاج الكولاجين واستقلاب الحديد والنحاس، كما يعمل كمضاد أكسدة يحمي الخلايا من التلف، إلا أنه شدد على أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين C على شكل مكملات لا يضاعف فوائده، لأن الجسم يمتص كمية محدودة فقط.

ولفت الطبيب إلى أن الأبحاث الحديثة لم تؤكد وجود علاقة مباشرة بين تناول مكملات فيتامين C وتقليل خطر الإصابة بالسرطان أو الجلطات الدموية، مشددا على أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه والخضروات الطازجة الطريقة الأكثر أمانا وفعالية لتزويد الجسم بحاجته اليومية من هذا الفيتامين الحيوي.

