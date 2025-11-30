كتبت- شيماء مرسي

مع حلول فصل الشتاء، يزداد شيوع التهاب الحلق، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن أفضل الطرق لتخفيف الألم والاحمرار المصاحب لهذه الحالة المزعجة.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن علاجات منزلية فعالة وأخرى ضارة يجب تجنبها.

كشف نيرمال كومار، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن العلاجات المنزلية البسيطة غالبا ما تكون بفعالية المنتجات التجارية باهظة الثمن.

وأوضح أن بعض الإجراءات البسيطة التي يمكنك القيام بها في المنزل تساعد على تخفيف الأعراض.

علاجات شائعة لا فائدة منها

أقراص الاستحلاب الطبية

يمكن استبدالها بأي حلوى صلبة قابلة للمص ومسكن للألم.

البخاخات المطهرة

يجب الحذر عند الاعتماد على البخاخات المطهرة، حيث أن الأدلة على فعاليتها المنفردة قليلة.

علاجات منزلية فعالة

الغرغرة بالماء الدافئ والملح

ولتخفيف التهاب الحلق، يمكن الغرغرة بالماء والملح وإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في 150 مل من الماء الدافئ، واستخدمها للغرغرة 3 مرات يوميا لمدة 30 ثانية.

الباراسيتامول أو الإيبوبروفين

تقلل الألم والشعور بعدم الراحة، وتعطي نفس فعالية الأنواع ذات العلامات التجارية دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة.

الحلويات والآيس كريم

تناول قطعة حلوى صلبة أو آيس كريم يزيد إفراز اللعاب ويرطب الفم، ما يخفف الألم مؤقتا.

مشروب العسل والليمون

يساعد على تليين الحلق وتخفيف الحكة، مع الحفاظ على تناول السوائل الدافئة بدلا من الساخنة جدا.

نصائح للوقاية

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد السعال أو العطس أو تنظيف الأنف.

استخدام معقم يحتوي على 60٪ كحول إذا لم يتوفر الماء والصابون.

تغطية الفم بمنديل عند السعال أو العطس والتخلص منه فورا.

