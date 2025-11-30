كشفت الدكتورة لوزين سيمونيان، طبيبة الأنف والأذن والحنجرة الروسية، أنه في حالة سيلان الأنف يمكن الاكتفاء بغسل الأنف بالمحلول الملحي.

وأشارت إلى أهمية عدم تناول أي دواء قبل استشارة طبيب الأطفال المختص.

والمحاليل الملحية هي الأضمن للعناية الأنفية، حيث يعمل المحلول متساوي التوتر (0.9%) كمرطب ومنظف يومي، في حين أن المحلول مفرط التوتر (2% فأكثر) مخصص لدوره العلاجي في تخفيف المخاط السميك وتقليل احتقان الأنف والتورم.

ويمكن استخدام هذه القطرات منذ الولادة، فهي لا تسبب الإدمان ومناسبة للأغراض الوقائية.

أما مزيلات الاحتقان، فيجب استخدامها بدقة ووفقا لتوجيهات الطبيب فقط.

وتتضمن وظيفتها في تخفيف التورم الشديد وتسهيل عملية التنفس، لكن يجب استخدامها بعد استشارة الطبيب، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

يمكن استخدام مادة الفينيليفرين منذ الولادة لأنها قصيرة الأمد، أما أوكسي ميتازولين فيُستخدم من عمر سنة واحدة ويتميز بتأثير أطول. من المهم عدم استخدام قطرات تضييق الأوعية الدموية أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا، ولمدة لا تزيد عن 3 إلى 5 أيام."

وأشارت الطبيبة إلى أن بعض قطرات الأطفال الآمنة تحتوي على مكونات مرطبة إضافية، مثل ديكسبانثينول (بانثينول)، الذي يساعد على ترميم الأغشية المخاطية المتهيجة.

وأوضحت أن الزيوت العطرية ممنوعة للرضع ويجب استخدامها بحذر شديد للأطفال الأكبر سنا بسبب خطر الحساسية.

وأوصت الطبيبة باختيار شكل الدواء بعناية، مؤكدة أن القطرات مناسبة للرضع فقط، لأن استخدام البخاخات يزيد من خطر التهاب الأذن. أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة أو سنتين، فيمكن استخدام بخاخات الأطفال المخففة بشكل آمن.

