نشر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، تدوينة عبر حسابه على فيسبوك تناول فيها مجموعة من المعلومات العلمية حول كهرباء القلب والنبض الطبيعي، محذرا من خطورة إهمال أعراض الخفقان أو اضطراب النبض.

وأوضح شعبان أن القلب يعد المضخة الأعجب في جسم الإنسان، إذ يعمل بلا توقف منذ لحظة الولادة وحتى نهاية العمر، بمعدل يتراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، أي ما يقارب 100 ألف نبضة يوميا لضخ الدم إلى نحو 30 تريليون خلية في الجسم.

وأضاف أن القلب يضخ حوالي 7 آلاف لتر من الدم يوميا، أي ما يعادل نحو مليون برميل خلال 70 عاما، عبر شبكة من الأوعية الدموية يصل طولها إلى 100 ألف كيلومتر، بطاقة قادرة على رفع "قطار سكة حديد محمل بالبضائع" إلى قمم أوروبا.

وأشار إلى أن سرعة نبض القلب ترتفع مع الحركة والمجهود وتقل مع الراحة، وهذا تغير طبيعي لا يشعر به الإنسان، أما الشعور الواضح بالنبض أو الخفقان فيعد إشارة إلى وجود مشكلة تستدعي الفحص.

ما هو اختلال كهرباء القلب؟

استعرض شعبان حالة شاب شعر بآلام في الصدر وتلقى تشخيصين مختلفين: "اختلال كهرباء القلب" و"اضطراب النبض".

وأوضح أن المصطلحين يعنيان شيئا واحدا، إذ إن النبضة القلبية هي حركة ميكانيكية تسبقها شحنة كهربائية، وأي خلل في الإشارة الكهربائية ينعكس مباشرة على انتظام النبض.

وأكد أن اضطرابات كهرباء القلب قد تكون عرضا لمشكلة أخرى مثل:

-روماتيزم القلب

-تلف أو ارتخاء صمامات القلب

-قصور الشرايين التاجية

-ارتفاع ضغط الدم

-أمراض عضلة القلب

-اضطرابات الغدة الدرقية "زيادة أو نقص النشاط"

كما قد تكون مرضا قائما بذاته نتيجة وجود بؤر كهربائية شاذة، أو مسارات ارتجاعية داخل القلب، أو ضفيرة كهربائية زائدة.

طرق العلاج

وأشار شعبان إلى أن العلاج يختلف حسب نوع الاضطراب، موضحا أن الخيارات تشمل:

-جهاز تنظيم ضربات القلب لعلاج تباطؤ النبض أو انسداد الإشارات داخل الضفيرة.

-جهاز الصدمات الكهربائية الدائم للحالات البطينية الخطيرة المهددة بالسكتة القلبية.

-الأدوية، التي تفيد في بعض حالات مثل الذبذبة الأذينية.

-القسطرة باستخدام موجات الراديو التي تعد العلاج الأكثر فاعلية لغالبية اضطرابات كهرباء القلب.

-التبريد باستخدام البالون المثلج كأحد أحدث الأساليب العلاجية.

واختتم شعبان منشوره بالتأكيد على أهمية التشخيص الدقيق، مؤكدا أن التعامل السريع مع اضطرابات كهرباء القلب يمكن أن ينقذ حياة المريض ويمنع مضاعفات خطيرة.

