البطاطا من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بكفاءة، لكن هل تعلم كيف يؤثر استهلاكها على صحة القلب؟

غنية بالألياف

تساعد الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي، تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز الشعور بالشبع، كما تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "health".

منخفضة الدهون المشبعة

البطاطا تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون الضارة، ما يدعم مستويات كوليسترول صحية ويحمي القلب.

مصدر جيد للبوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم الموجود بها على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي أيضا على بيتا كاروتين ومركبات مضادة للأكسدة تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما عاملان مرتبطان بأمراض القلب والسرطان.

خصائص مضادة للالتهابات

يُسهم استهلاكها أيضا في تقليل خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة، وبالتالي دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

