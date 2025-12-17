عشرة بنوك تقرض المراسم الدولية 8.9 مليار جنيه لتطوير مشروع فيفث سكوير

وقع تحالف مصرفي مكون من 10 بنوك بقيادة بنك مصر على عقد تمويل مشترك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 3 مليارات جنيه مقدم لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني بهدف تمويل جزء من المتبقي من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير.

ويضم التحالف، وفق بيان مشترك للبنوك، من ميد بنك، و الشركة المصرفية العربية الدولية - saib، والبركة، والمصري لتنمية الصادرات،والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، والزراعي المصري، والعقاري المصري العربي، ونكست وذلك بصفتهم بنوك مشاركة.

وسبق أن قام التحالف المصرفي بإتاحة تمويل مشترك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في حدود مبلغ 5.9 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير بالقاهرة الجديدة وبذلك يصبح إجمالي قيمة التمويل الممنوح مبلغ 8.9 مليار جنيه.

ويقع المشروع على قطعة أرض بمساحة (158) فدان على طريق التسعين الشمالي في القاهرة الجديدة.

وأكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، إن القطاع العقاري يعد من أهم المحركات الفعالة في الاقتصاد المصري؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من المجالات والانشطة والصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل وبما يدعم خطط التنمية المستدامة.

وقال طارق حلمى الرئيس التنفيذي لشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني إن مشروع فيفث سكوير بالمربع الذهبي في القاهرة الجديدة يُعد من أكثر المجمعات السكنية تميزاً وأسرعها نمواً في المنطقة، حيث يقطنه حالياً أكثر من 2260 أسرة يستفيدون من الخدمات الراقية المتوفرة داخل المجمع، والتي تشمل مساحات خضراء واسعة، ومنطقة ترفيهية متكاملة تضم ناديين اجتماعيين لكل من منطقتي العمارات والفيلات، ملاعب رياضية، حمامات سباحة، ملاعب أطفال، حضانة، مطاعم وFood Trucks.

وقالت أماني سمير، مساعد العضو المنتدب لقطاعات الائتمان المركزي والاستثمار ببنك saib، إن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تستهدف تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة عملائه.

وأشارت إلى أن البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، التي تساند خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030. ل ناجح، بما يعزز الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري.