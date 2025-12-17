مباريات الأمس
مارك فيش لـ مصراوي: حلم صلاح في أمم أفريقيا لن يتأثر بأزمته مع ليفربول

كتب : نهي خورشيد

08:35 م 17/12/2025
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح في مران المنتخب
    محمد صلاح يظهر في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا (5)
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    مارك فيش

أبدي مارك فيش نجم جنوب أفريقيا الأسبق، رأيه في الأزمة الأخيرة بين الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ومدربه الهولندي آرني سلوت، بعد جلوسه لـ 3 مباريات متتالية على مقاعد البدلاء، مما أثار الجدل حول اقتراب رحيله عن صفوف الريدز.

وقال فيش في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أعتقد أن ما يحدث له مع ليفربول سيضعه جانباً لأنه يحب اللعب لمصر ويحب تمثيل بلاده".

وأضاف نجم البافانا الأسبق:"أعتقد أن أحد أحلامه هو رفع كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، وأن يحقق هذا الإنجاز ليكتمل مشواره كأحد نجوم كرة القدم العالمية في القارة الإفريقية".

وأتم تصريحاته قائلاً:" أرى أنه سيترك كل ما يحدث خارج الملعب، وسيكون تركيزه الكامل على تقديم أفضل ما لديه مع منتخب بلاده".

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بمواجهة زيمبابوي يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولي من دور المجموعات من عمر المسابقة.

محمد صلاح مارك فيش ليفربول آرني سلوت كأس الأمم الأفريقية

