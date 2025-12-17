إعلان

ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

08:24 م 17/12/2025

المضبوطات

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت مديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، من ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بمدينة سوهاج.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تثبت مشروعية حيازتها، حيث تم ضبط نحو 200 ألف قرص دواء متنوع، و115 عبوة مراهم، و165 عبوة أدوية شراب، و79 عبوة أمبولات، و120 عبوة بودرة للأطفال.

وأشار "التوني" إلى أنه تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط أدوية مجهولة المصدر ضبط مخزن أدوية غير مرخص مديرية التموين بسوهاج

