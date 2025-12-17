ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت مديرية التموين بسوهاج، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، من ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بمدينة سوهاج.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تثبت مشروعية حيازتها، حيث تم ضبط نحو 200 ألف قرص دواء متنوع، و115 عبوة مراهم، و165 عبوة أدوية شراب، و79 عبوة أمبولات، و120 عبوة بودرة للأطفال.

وأشار "التوني" إلى أنه تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.