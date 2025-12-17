رئيس كولومبيا: أتفق مع ترامب في أن الفنتانيل هو السلاح الأكثر فتكا

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إنه يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أن مخدر الفنتانيل هو السلاح الأكثر فتكا.

وأكد الرئيس الكولومبي، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن السلطات في كولومبيا ستتعاون مع الولايات المتحدة لمنع وصول المواد اللازمة لإنتاجه.

ووقّع الرئيس الأمريكي، الاثنين الماضي، قرارًا يصنف الفنتانيل سلاح دمار شامل وتهديدًا للأمن القومي، على غرار الحرب الكيميائية.

وخلال فعالية أُقيمت فى البيت الأبيض لتكريم أفراد الخدمة المكلفين بالمساعدة في حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، قال ترامب: "إننا نصنف الفنتانيل رسميًا كسلاح دمار شامل، وهو كذلك بالفعل، إنهم يحاولون تهريب المخدرات إلى بلادنا".