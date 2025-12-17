خبير يكشف آليات حماية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي

كتبت -داليا الظنيني:

قال المهندس أحمد حامد، استشاري التحول الرقمي ومستشار النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن المنظومات الحديثة تعمل وفق معايير تقنية وقانونية صارمة تمنع أي اختراق للبيانات الشخصية.

وأضاف حامد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النيل للأخبار"، أن التحول الرقمي ليس مجرد استبدال الأوراق بملفات إلكترونية، بل هو ثورة شاملة تطال البنية التحتية والتشريعات والعنصر البشري، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمثل "العقل المدبر" لهذا التحول، حيث يمنح المؤسسات القدرة على اتخاذ قرارات استباقية دقيقة بناءً على تحليل فوري للبيانات، مما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.

وذكر أن هناك مخاوف مجتمعية بشأن انتهاك الخصوصية، لكنه طمأن المواطنين بوجود تقنيات متطورة تضمن أمن المعلومات؛ ومن أبرزها مبدأ "الحد الأدنى من البيانات"، الذي يحصر صلاحيات الخوارزميات في أضيق نطاق ممكن.

وأوضح حامد أن الأنظمة "الهجينة" تلعب دوراً محورياً في هذا الصدد، إذ تتيح للذكاء الاصطناعي معالجة المعلومات وتحليلها لحظياً، ومن ثم القيام بمسحها فوراً دون تخزينها في سحابات خارجية، مما يغلق الباب تماماً أمام احتمالات تسريبها أو اختراقها.

واستطرد حامد في حديثه مشيراً إلى أن الحماية التقنية مدعومة بإطار قانوني قوي، متمثلاً في القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية في مصر، والذي يحدد بوضوح مسؤوليات استخدام البيانات وعقوبات إساءة استغلالها، وهو ما يعزز ثقة المواطن في المنظومة الرقمية للدولة.

واختتم أن مستقبل التحول الرقمي مرهون بالتكامل الوثيق بين إجراءات الأمن السيبراني وبين نشر الثقافة الرقمية داخل المؤسسات، لضمان بناء مجتمع مبتكر ومستدام يحمي حقوق أفراده في الفضاء الرقمي.