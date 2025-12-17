الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

صرحت جهات التحقيق في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور، بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمشرحة كوم الدكة، وتسليمه لذويها تمهيدًا لإتمام إجراءات الدفن.

وأشارت نتيجة الكشف الطبي إلى أن سبب الوفاة كان اختناقًا ناجمًا عن استنشاق أدخنة منبعثة نتيجة حريق، دون وجود أي شبهة جنائية.

وكانت نيابة المنتزه ثان قد باشرت التحقيق في واقعة وفاة الفنانة، التي لقيت مصرعها صباح اليوم إثر حريق اندلع داخل شقتها بالطابق الرابع في برج سكني بمنطقة العصافرة بحري شرقي الإسكندرية.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الرابع في برج مكوّن من 13 طابقًا، على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع داخل شقة الفنانة نيفين محمد صلاح، الشهيرة فنيًا باسم نيفين مندور (53 عامًا)، وأسفر عن وفاتها نتيجة استنشاق كميات كبيرة من الدخان، دون وقوع إصابات أخرى بين السكان.

وجرى نقل جثمان الفنانة إلى المشرحة بعد انتهاء فريق النيابة العامة من معاينة موقع الحريق، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار لحين استكمال أعمال الفحص والمعاينة.

وقال مصطفى عطالله، أحد سكان البرج وجيران الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي: "توفيت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة، برج الإخلاص، الدور الرابع صباحًا في حدود الساعة السابعة صباحًا.. تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الخنق. ربنا يرحمها ويصبر زوجها الأستاذ حجازي رجل الأعمال. دعواتكم لها بالرحمة."

كما نعاها الفنان شريف إدريس بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".