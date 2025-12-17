مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

10 صور لـ رحلة منتخب مصر إلى المغرب استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : نهي خورشيد

06:57 م 17/12/2025
    منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    11 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    10 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    9 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    8 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    6 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    5 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    6 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
    3 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية_Easy-Resize.com
    1 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية_Easy-Resize.com
    4 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية_Easy-Resize.com
    7 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية

غادرت قبل قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، الأراضي المصرية في طريقها إلى المملكة المغربية، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وضمت قائمة الفرعنة المسافرة إلى المغرب 28 لاعباً، وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

ويترأس بعثة الفراعنة حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس الأمم، بمواجهة زيمبابوي يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولي من دور المجموعات من عمر المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفرريقية أمم أفريقيا 2025 الفراعنة حسام حسن محمد صلاح

