ما مخاطر اتباع الحميات الغذائية القاسية؟

في وقت يلجأ فيه الكثير من الأشخاص حول العالم إلى الحميات القاسية أملا في خسارة الوزن سريعا، يحذر خبراء من أن هذه الأنظمة تحمل مخاطر صحية ونفسية.

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health عن ارتباط الأنظمة منخفضة السعرات بارتفاع احتمالات الإصابة بالاكتئاب، خاصة لدى الرجال والأشخاص الذين يعانون زيادة في الوزن.

واعتمد الباحثون في نتائجهم على بيانات أكثر من 28 ألف بالغ في الولايات المتحدة، حيث تبين أن متبعي هذه الحميات يعانون أعراضا مثل تدني المزاج، ضعف التركيز، اضطرابات النوم، وتغيّر الشهية.

ولم يتوقف الأمر عند كمية الطعام فقط، بل تبين أيضا أن جودة النظام الغذائي تؤدي دورا محوريا؛ إذ ارتفعت معدلات الاكتئاب لدى من يكثرون من تناول الأطعمة فائقة المعالجة، مقارنة بمن يعتمدون نمطا غذائيا صحيا مثل النظام المتوسطي.

وتوضح الباحثة جابرييلا مينيتي من مركز Unity Health Toronto أن الحميات شديدة الانخفاض في السعرات قد تؤدي إلى نقص في البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مما يضعه تحت ضغط إضافي ينعكس في صورة أعراض اكتئابية.

11 خطرا صحيا للحميات القاسية

اضطرابات هرمونية تزيد الشعور بالجوع وتبطئ عملية الأيض.

استعادة الوزن بسرعة، وقد يصبح ثلث المتبعين أثقل مما كانوا عليه.

العقم ومشكلات الخصوبة نتيجة اضطراب الهرمونات.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والارتجاع والتهاب المعدة.

ضعف صحة الأمعاء وضعف المناعة وارتفاع مستويات القلق.

أمراض القلب واضطراب نبضاته، مع زيادة خطر النوبات والسكتات.

هشاشة العظام وفقدان الكتلة العظمية، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره العصبي.

فقدان الكتلة العضلية، ما يضعف القوة البدنية ويقلل الحرق.

تساقط الشعر وجفاف البشرة بسبب نقص العناصر الغذائية.

الكبد الدهني الناتج عن تكرار فقدان الوزن واستعادته.

كيف يمكنك خسارة الوزن بأمان؟

التركيز على تغييرات دائمة في أسلوب الحياة بدلا من الحميات السريعة.

تناول وجبات متوازنة تشمل الخضروات والبروتين والكربوهيدرات الكاملة والدهون الصحية.

خفض السعرات تدريجيا بنحو 500 سعرة يوميا للوصول إلى خسارة صحية تقارب نصف كيلوجرام أسبوعيا.

تجنب اتباع أنظمة غير مبنية على أسس علمية أو دون إشراف طبيب متخصص.

