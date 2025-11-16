3 عناصر غذائية تحافظ على صحة القلب

أكدت خبيرة التغذية الروسية أوكسانا بيفوفاروفا على أهمية البوتاسيوم في ضمان كفاءة عمل القلب، حيث أنه يوفر حماية فعالة ضد ضمور عضلة القلب.

لذا من الأفضل إضافة فواكه مثل المشمش والموز والفراولة إلى النظام الغذائي، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، خصوصا لمرضى القلب.

كما أن مصادر البوتاسيوم الأخرى تشمل المكسرات، الكبد، ومنتجات الألبان قليلة الدسم (الدهون لا تزيد عن 1%).

أما المغنيسيوم فهو معدن حيوي يدعم مرونة وقوة جدران الأوعية الدموية، وتشمل مصادره الغذائية الرئيسية البقوليات والجزر والفراولة والأفوكادو والحبوب الكاملة والشوفان والقمح، وفقا لـ "لينتا رو".

وأحماض أوميجا 3 الدهنية تحسن وظيفة انقباض عضلة القلب وتخفض الكوليسترول الضار وتحافظ على توازن طاقة الجسم، وهي مهمة بشكل خاص عند اتباع حمية غذائية.

ومن المصادر الرئيسية لأوميجا 3: سمك السلمون، التونة، وزيت الزيتون.

بالنسبة للحوم، توصي باختيار اللحوم الخالية من الدهون مثل لحم البقر، العجل، الأرانب، والدجاج، مع إزالة الجلد والدهون تحت الجلد. كما يجب استخدام التوابل والبهارات باعتدال، لتجنب أي آثار جانبية على الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

