خضار يساعد على خفض الكوليسترول والسكر.. احرص على تناوله

تسهم المكونات الغذائية للباذنجان من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، في تحقيق فوائد صحية متعددة تشمل: دعم صحة القلب والدماغ والتحكم بالوزن والوقاية من الأمراض المزمنة.

وتشمل هذه العناصر المغذية فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين ك، المنجنيز، حمض الفوليك، البوتاسيوم، والثيامين، وهي تركيبة أساسية تعمل على تغذية ودعم صحة القلب والبشرة والدماغ، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

كما أن لب الباذنجان يتميز بأنه غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تسهم في خفض الكوليسترول وتنظيم مستويات سكر الدم.

وقشرة الباذنجان غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، التي تعزز حركة الأمعاء الصحية.

مضادات الأكسدة

يحتوي الباذنجان على العديد من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول والكاروتينات، والتي تساعد في تقليل الالتهابات التي تؤثر على البشرة، وربما يمنع الأمراض المزمنة.

ووجدت أبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة الباذنجان توفر فوائد وقائية ضد سرطان المعدة.

ضبط الوزن

الباذنجان منخفض السعرات الحرارية نسبياً وغني بالألياف، ما يجعله خياراً جيداً لنظام غذائي، يركز على إنقاص الوزن، حيث أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

خفض مستوى السكر في الدم

يتميز الباذنجان بأنه لا يسبب ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، كما أن محتواه العالي من الألياف يمنع تقلبات سكر الدم، عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للسكر.

صحة الدماغ

يساعد تناول الباذنجان بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية التنكسية، مثل مرض الزهايمر، بفضل عنصر الناسونين الموجود في قشرته.

