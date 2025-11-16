5 مؤشرات بسيطة تدل على نقص الحديد في جسمك.. لا تتجاهلها

5 مؤشرات بسيطة تدل على نقص الحديد في جسمك.. لا تتج

يحذر خبراء الصحة من إهمال بعض الإشارات التي قد يرسلها الجسم للدلالة على نقص الحديد، وهو من أكثر اضطرابات التغذية انتشارًا، وقد يسبب فقر الدم ومشكلات تؤثر في النشاط والمناعة إذا لم يُكتشف مبكرًا.

وبحسب موقع Healthline، فإن خمسة مؤشرات رئيسية يمكن أن تكشف هذا النقص قبل اللجوء لأي تحاليل طبية.

كيفية معرفة نقص الحديد في الجسم؟

1 ـ إرهاق مستمر وضعف عام

يعتبر التعب غير المبرر من أكثر العلامات شيوعًا لنقص الحديد، فعندما ينخفض مستوى الهيموغلوبين، تقل قدرة خلايا الجسم على الحصول على الأكسجين اللازم، فيشعر الشخص بإرهاق دائم حتى بعد النوم أو الراحة.

وقد يترافق الأمر مع ضعف القدرة على التركيز وقلة الإنجاز في العمل أو الدراسة، مما يجعل المجهود البسيط يشعر الشخص وكأنه أثقل من المعتاد.

2ـ شحوب الجلد والشفاه

يؤدي نقص الحديد إلى تراجع لون الدم، ما ينعكس مباشرة على لون الجلد، ويظهر ذلك على الوجه بشكل واضح، خاصة عند الشفاه أو تحت العينين، كما يمكن ملاحظته داخل الجفن السفلي عند رفعه لأعلى.

ويعد هذا الشحوب من المؤشرات التقليدية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكن ملاحظته بسهولة عند النظر في المرآة دون الحاجة لأي أدوات طبية.

3- ضيق التنفس عند أقل مجهود

عندما يقل الأكسجين الواصل للعضلات بسبب نقص الهيموغلوبين، يحاول الجسم التعويض بزيادة معدل التنفس.

لذلك يشعر الشخص بصعوبة في التنفس عند صعود السلم أو المشي لمسافة قصيرة، وقد يصاحبه شعور بخفقان القلب أو تسارع ضرباته.

وهذه الأعراض غالبًا ما تكون واضحة لدى الأشخاص الذين كانوا معتادين على نشاط بدني طبيعي ثم أصبحوا يجدون صعوبة مفاجئة في ممارسته.

4ـ تساقط الشعر وضعف الأظافر

يؤثر نقص الحديد في صحة الشعر لأنه يضعف تغذية بصيلاته، ما يؤدي إلى زيادة التساقط وظهور فراغات واضحة عند تمشيط الشعر أو أثناء الاستحمام.

كما تصبح الأظافر هشة وسهلة التكسر، وقد يتغير شكلها ليصبح مقعرًا قليلًا فيما يعرف بأظافر "الملعقة".

وتشير هذه العلامات إلى أن الجسم لم يعد يحصل على ما يكفي من الحديد لدعم عمليات النمو الطبيعية.

5ـ الدوار والصداع المتكرر

انخفاض الأكسجين الواصل للدماغ يؤدي إلى شعور متكرر بالدوخة أو الصداع.

وقد يأتي الصداع على شكل ضغط خلف العينين أو الرأس، وقد يتكرر على مدار اليوم دون أسباب واضحة.

وتزداد حدة الدوار عند الوقوف المفاجئ أو الحركة السريعة، ما يجعل هذا العرض من الإشارات المهمة التي تستدعي الانتباه.