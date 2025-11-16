إعلان

5 نصائح ذهبية تساعد على الوقاية من مرض السكري

كتبت- شيماء مرسي

04:00 ص 16/11/2025

صورة تعبيرية

من الأفضل التركيز على النظام الغذائي الصحي والتحكم في كميات الطعام والنشاط البدني للوقاية من مرض السكري.

وكشف موقع "هيلث" مجموعة من النصائح التي تساعد على الوقاية من مرض السكري.

التحكم في الوزن

التحكم في الوزن يمثل الهدف الرئيس للخطوتين السابقتين، ورغم أن مجموعة من العوامل تسهم في تطور المرض، يمكن تخفيف تأثير هذه العوامل من خلال تبني نمط حياة صحي.

ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للنوم، وإدارة التوتر، وتجنب المشروبات السكرية والدهون المشبعة والمتحولة."

النظام الغذائي

يجب تناول الخضراوات غير النشوية والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه.

وأيضا تقليل تناول الدهون غير الصحية والسكريات واللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة وبعض الزيوت.

وتجنب المشروبات الغازية والرياضية وعصائر الفاكهة.

الحفاظ على مواعيد الوجبات

ينصح بتناول الوجبات في أوقات منتظمة، ويفضل أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بينها 6 ساعات، للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

