مفاجأة.. التوابل الحارة تساعد على تناول كميات أقل من الطعام

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن إضافة التوابل الحارة إلى الوجبات الغذائية قد تكون وسيلة فعالة لتقليل كمية الطعام التي يتناولها الفرد، وبالتالي الحد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها.

وأجريت الدراسة على يد فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، ونشرت في دورية علمية متخصصة في علوم التغذية، إذ أثبت الباحثون أن الفلفل الحار والتوابل المشابهة تؤثر على سرعة تناول الطعام، مما يدفع الشخص إلى تناول كميات أقل والشعور بالشبع أسرع، بحسب موقع "هيلث لاين.

وقالت بيج كانينهام، رئيسة فريق الدراسة، لموقع "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية: "عندما يأكل الشخص ببطء، فإنه يميل لتناول كمية أقل من الطعام. ومن خلال التجربة، تأكدنا أن الوجبات الحارة تجعل الفرد يأكل ببطء أكبر، ويحتفظ بالطعام في فمه لفترة أطول، مما يعزز شعوره بالامتلاء".

وشملت التجربة تقديم وجبات بدرجات متفاوتة من حرارة التوابل لمجموعة من المتطوعين، مع قياس كمية الطعام والسعرات الحرارية المستهلكة لكل منهم، مع الحفاظ على مذاق الوجبة بشكل عام. وأظهرت النتائج أن زيادة مستوى التوابل الحارة قللت بشكل ملحوظ من سرعة تناول الطعام وكمية السعرات المستهلكة.

وأشار الباحث جون هايز، أستاذ علوم التغذية وأحد المشاركين في الدراسة، إلى أن هذه النتائج تفتح المجال لاستخدام الفلفل الحار كاستراتيجية فعّالة للحد من الإفراط في تناول الطعام، في إطار نظام غذائي صحي متوازن.

