هيونداي أكسنت RB موديل 2021 بأقل من 575 ألف جنيه.. تفاصيل

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

ومع انخفاض أسعار السيارات المستعملة في مصر، تقدم أسعار أكسنت rb في سوق المستعمل وأصبح يباع موديل 2021 بمتوسط سعري 570 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

مواصفات هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا التفصلية بمصر:

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث​.

