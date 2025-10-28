كيف تنهي يومك بطاقة إيجابية حتى لو كان صعبا؟

في زحمة الضغوط اليومية، تتكدس في ذهنك مئات التفاصيل اجتماع فشل فيه الأمر، كلمة جارحة، أو لحظة شعور بالقول "لم أفعل ما فيه الكفاية".

لكن الخبر السيء هو: حتى لقطة واحدة سالبة يمكنها أن تسيطر على بقية يومك أو نومك.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي لايف استايل خطوات غلق اليوم بطاقة إيجابية وفق لما جاء في "Entrepreneur".

1- سجل ثلاث نعم صغيرة قبل النوم

فكرة كتابة ما الذي سار جيدا اليوم تساعد العقل على إعادة توجيه الانتباه إلى الإيجابي، مما يقلل التوتر ويزيد الشعور بالانفصال الصحي عن العمل والمشاكل.



2- دقيقة أو خمس دقائق تنفس أو تأمل

قبل إطفاء الضوء، خذ نفسا عميقا، ركز في الشهيق والزفير، أو لحظة تأمل خفيفة.

التقرير يشير إلى أن هذا التوقف الذهني قبل النوم يساعد في تفكيك التوتر ويهيئ الجسم للراحة.



3- أبق قائمة إنجازات اليوم مرئية

حتى إن لم تكمل كل مهامك، فإن مراجعة ما أنجزته مهما كان بسيطا يضعك في حالة تقدم بدلا من شعور الفشل.



4- محادثة ممتنة أو خطبة شكر

قبل أن تنهي تواصلك اليومي، أرسل رسالة شكر قصيرة لـ صديق، أحد الزملاء، أو حتى لنفسك بهدوء.

هذا الفعل القصير يعزز الشعور بأن يومك انتهى بجملة إيجابية وليس بملاحقة السلبية.



5- أعزل نفسك عن الشاشات والعالم الخارجي لفترة

تقليل التعرض للشاشات وسائل التواصل، الأخبار، البريد الإلكتروني قبل النوم يساعد في تهدئة العقل.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري