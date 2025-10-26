دراسة: وزن المولود الكبير يزيد خطر إصابة الأم بأمراض القلب

كشفت دراسة نرويجية جديدة أن الأمهات اللاتي يلدن أطفال بأحجام تفوق المعدل الطبيعي يكن أكثر عرضة لخطر الوفاة نتيجة السكتة الدماغية والنوبات القلبية ومرض الشرايين الطرفية.

وأشارت الدراسة أن صغر حجم الجنين يرتبط بمضاعفات للأم كـ 'تسمم الحمل' التي قد تسبب الولادة المبكرة، فإن هذه الدراسة سلطت الضوء أيضاً على المخاطر التي قد تسببها زيادة وزن المولود على صحة الأم."

وأظهرت النتائج أن الأمهات المصابات بارتفاع ضغط الدم الرئوي، اللاتي يلدن أطفالاً خُدَّجاً بأحجام منخفضة، يمتلكن اتجاهات مختلفة (معاكسة) في أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأي مجموعة أخرى، وذلك بحسب وزن المولود وعمر الحمل، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

كما أن الأمهات اللاتي ولدن في موعدهن أو كان لديهن ضغط دم طبيعي في حملهن الأول، انخفض لديهن خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة حجم الرضيع".

وتابعت: "كان الاستثناء الوحيد هو الأمهات المصابات بارتفاع ضغط الدم الرئوي أثناء الحمل، حيث واجهن أعلى خطر مع ولادة رضيع ذي حجم أكبر من المتوسط".

زيادة الوزن والمخاطر

ولا يقتصر هذا الخطر على صحة قلوب الأمهات اللاتي لديهن رُضّع ضخام للغاية، بل يبدو أنه يزداد تدريجياً، بدءًا من وقوع وزن المولود في فئة أقل من المتوسط قليلاً".

وأيضا الأمهات اللاتي لديهن رضع ضخام بالنسبة لعمر الحمل غالباً ما تكون لديهن عوامل خطر كامنة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل سكري الحمل أو السمنة، مما يجعل ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أمراً محتملًا".

