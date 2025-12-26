كتبت- آلاء نبيل:

يجهل العديد من الأشخاص أن هناك علامات تظهر على الجلد تشير إلى خطر الإصابة بالفشل الكلوي، لذا في السطور التالية سوف نتعرف على أبرزها.

وبحسب ما ذكره موقعي kidney، AAD، سنتعرف على العلامات الجلدية الرئيسية التي يجب مراقبتها وترتبط بالفشل الكلوي، وتشمل ما يلي:

1- الحكة المستمرة :

الحكة الشديدة والمزمنة، غالبا ما تكون عامة أو موضعية، وشائعة على الظهر أو الذراعين أو الساقين أكثر من المناطق الأخرى، خاصة في حالات الفشل الكلوي في مراحله المتأخرة غالباً ما تزداد سوءاً في الليل أو مع الحرارة، وقد لا يخففها الحك.

2- جفاف الجلد الشديد:

يصبح الجلد جافًا جدًا وخشنًا ومتقشرًا، ويكون مشدود للغاية، و يكتسب أحيانًا مظهرًا يشبه جلد السمك، ويساهم هذا الجفاف بشكل كبير في الحكة.

3- التورم:

يؤدي احتباس السوائل والأملاح إلى انتفاخ أو تورم، خاصة حول العينين وفي اليدين والقدمين والكاحلين، و يبدو الجلد مشدود.

4- تغيرات اللون :

يمكن أن يتسبب تراكم السموم في ظهور الجلد بطرق مختلفة، بما في ذلك لون شاحب غير صحي الناتج عن فقر الدم، أو لون رمادي أو أصفر، أوتحولها إلى اللون الداكن.

5- الطفح الجلدي والنتوءات :

يمكن أن يظهر طفح جلدي على شكل نتوءات صغيرة، مثيرة للحكة للغاية، و تشكل بقعًا خشنة وبارزة إذا تم حكها بشكل متكرر.

