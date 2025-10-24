5 أنواع من التوابل تقي أمراضًا خطيرة في الجسم.. تعرف عليها

لا تقتصر التوابل على إضافة النكهة للطعام فقط، بل تحمل في مكوناتها كنزًا من الفوائد الصحية التي تقي الجسم من العديد من الأمراض المزمنة.

بعض أنواع التوابل تحتوي على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة والالتهابات، تساعد في تقوية المناعة وحماية القلب والكبد والمخ.

بحسب ما ورد عبر صحيفة، timesofindia ، إليك أبرز 5 أنواع من التوابل التي تحمي الجسم من أمراض خطيرة

الكركم

يُعرف بـ"الذهب الأصفر"، ويُعد من أقوى مضادات الالتهابات الطبيعية بفضل مادة الكركمين، يقي من أمراض القلب والمفاصل والسرطان، و يساعد على خفض الكوليسترول وتنقية الكبد من السموم.

يُفضل تناوله مع الفلفل الأسود لزيادة امتصاص فوائده.

القرفة

تتميز بقدرتها على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، تقلل خطر الإصابة بـ السكري من النوع الثاني.

تساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، كما تُعرف بخصائصها القوية في محاربة البكتيريا والفطريات.

الزنجبيل

من التوابل الشهيرة في الطب التقليدي، ويُستخدم لتقوية المناعة ومكافحة الالتهابات، يخفف آلام المفاصل والعضلات.

يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الغثيان، تشير دراسات إلى دوره في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

القرنفل

غني بمضادات الأكسدة، وله تأثير قوي في مقاومة البكتيريا وتنشيط الدورة الدموية، يقي من تسوس الأسنان والتهابات اللثة، ويساعد على تحسين الهضم وتقليل الغازات، يحتوي على مركبات قد تساهم في منع نمو الخلايا السرطانية.

الكمون

من أكثر التوابل استخدامًا في المطبخ العربي، وله فوائد صحية مذهلة، يعزز عملية الهضم ويقلل الانتفاخ، ويساهم في ضبط مستويات السكر في الدم، يحتوي على مركبات تحسّن وظائف الكبد والمناعة.

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باستخدام هذه التوابل بكميات معتدلة يوميًا ضمن النظام الغذائي، مع تجنب الإفراط لتفادي أي آثار جانبية محتملة.