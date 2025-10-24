لا تتوقع.. هذا ما يشير إليه الشعور بـ"الحرقان" في القدمين ليلًا

يعاني كثير من الأشخاص من شعور مزعج بالحرقان أو السخونة في القدمين أثناء الليل، وقد يعتبرونه أمرًا بسيطًا ناتجًا عن الإرهاق أو الوقوف الطويل، إلا أن الأطباء يؤكدون أن هذا العرض قد يكون إشارة تحذيرية لمشكلة صحية تحتاج إلى تدخل طبيب.

وفقًا لـ صحيفة healthline ، أن الشعور بالحرقان الليلي في القدمين قد يرتبط بعدة أسباب، بعضها بسيط ومؤقت، وبعضها قد يدل على اضطراب عصبي أو خلل في الدورة الدموية، ومن أبرز هذه الأسباب:

1- الاعتلال العصبي الناتج عن مرض السكري

يُعد من أكثر الأسباب شيوعًا، إذ يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأعصاب الطرفية، مسبّبًا إحساسًا بالحرقان أو الوخز في القدمين خاصة أثناء الليل.

2- نقص الفيتامينات، خصوصًا فيتامين B12

يساهم هذا الفيتامين في صحة الأعصاب، ونقصه قد يسبب تنميلًا وحرقانًا في الأطراف.

3- مشكلات الدورة الدموية وضعف تدفق الدم إلى القدمين

قد يشعر المريض بسخونة أو ثقل في الساقين، خصوصًا بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

4- الإجهاد أو ارتداء أحذية غير مريحة

الضغط المستمر على القدمين أو ارتداء أحذية ضيقة قد يؤدي إلى التهابات خفيفة بالأعصاب أو العضلات.

5- قصور الغدة الدرقية

في بعض الحالات، يسبب بطء الغدة الدرقية تغيرات في الأعصاب الطرفية، ما يؤدي إلى الإحساس بالوخز أو الحرقان.

نصائح طبية مهمة

ينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا كان الحرقان مستمرًا أو مصحوبًا بتورم أو خدر أو ألم شديد، لأن تجاهله قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة أو حدوث مضاعفات عصبية خطيرة.

للتقليل من هذا الشعور المزعج، يُنصح بـ:

- الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

- ارتداء أحذية مريحة تسمح بتهوية القدم.

- تجنّب الوقوف الطويل.

- تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات، خاصة فيتامينات B المركبة.