الشعور بألم في المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها معظم الأشخاص، وغالبًا ما يتم الاستهانة بها على أنها عرض بسيط ويزول من تلقاء نفسه، ويجهل البعض أنه بمثابة إنذار خطر لجلطة قلبية.

لذا بحسب ما ذكره موقعي healthgrades، و livhospital، إليك تفاصيل العلاقة بألم المعدة والجلطة القلبية.

علاقة آلام المعدة والجلطة القلبية

أولا: المسارات العصبية، يحتوي القلب والجزء العلوي من البطن على مسارات عصبية متشابهة، لذلك يمكن للدماغ أن يخطئ في اعتبار ألم القلب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم أو الغازات.

ثانيا: نقص الأكسجين، حيث تقلل النوبة القلبية من تدفق الدم، ما ينتج عنه نقص الأكسجين الذي يؤدي إلى ظهور أعراض هضمية مثل الغثيان والقيء والانتفاخ أو اضطراب المعدة.

علامات تحذيرية لنوبة قلبية في البطن والجسم

1- الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، وعادة ما يظهر في صورة ألم خفيف، أو ضغط، أو انقباض، أو امتلاء في الجزء العلوي من البطن ويختلف عن حرقة المعدة المعتادة.

2- ألم يشبه حرقة المعدة، ويكون إحساس حارق ينتشر من الصدر إلى المعدة.

3- الشعور بالغثيان في المعدة أو التقيؤ.

4- التعرق المفاجئ، وعادة ما يظهر في صورة عرق بارد ورطب.

5- الشعور بالدوار، ويمكن أن يصل إلى الإغماء أو الدوخة.

6- إرهاق غير عادي، وضعف شديد.

7- ألم في الجزء العلوي من الجسم، وغالبا ما يكون في الظهر أو الرقبة أو الفك أو الكتفين أو الذراعين، وخاصة الذراع اليسرى.

8- الشعور بضيق في التنفس، حيث يجد البعض صعوبة في التقاط أنفاسهم، أو الشعور بأنك لا تستطيع الحصول على كمية كافية من الهواء.

الفرق الرئيسي عن مشاكل المعدة العادية

غالباً لا تتحسن آلام المعدة المرتبطة بالقلب باستخدام العلاجات الهضمية.

يزداد سوءًا مع النشاط، يتفاقم مع المجهود البدني أو الإجهاد.

مصحوبة بأعراض أخرى، وأبرزهم ضيق في التنفس أو تعرق أو دوار.

