الليمون فاكهة حمضية منعشة، تشتهر بطعمها اللاذع، لكنها أيضًا تحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية.

فيما يلي أربع فوائد رئيسية تجعل إدراج الليمون في النظام الغذائي خيارًا صحيًا، وفق "Healthline".

تقوية المناعة بفضل فيتامين C

الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين C، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي تساهم في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى وتقليل حدة نزلات البرد.

كما يساعد هذا الفيتامين على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تحسين الهضم وتقليل مشاكل المعدة

يساعد الليمون على تعزيز عملية الهضم بفضل مركباته الطبيعية التي تحفّز إفراز العصارات المعدية وتسهل تكسير الطعام. شرب ماء الليمون قبل أو أثناء الوجبات قد يحسن حركة الأمعاء، يقلل الانتفاخات، ويمنح شعورًا بالراحة بعد الأكل.

دعم صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة

تحتوي فاكهة الليمون على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

هذه الخصائص تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية على المدى الطويل.

الوقاية من حصى الكلى

يحتوي الليمون على مركبات السترات التي تتفاعل مع الكالسيوم في البول، مما يقلل من فرصة تكوّن حصى الكلى أو يساعد على تفتيتها إذا كانت صغيرة الحجم.

لذلك يعتبر شرب ماء الليمون خيارًا مفيدًا لدعم صحة الكلى بطرق طبيعية وسهلة.