الضحك رد فعل تلقائي عند سماع نكتة، بل له تأثيرات صحية فسيولوجية ونفسية مثبتة علميًا.

فيما يلي خمس فوائد أساسية تجعل الضحك جزءًا مهمًا من حياة صحية متوازنة وفق موقعي"Mayo Clinic"، "UNT Health".

تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء

الضحك يحفّز الجسم على الاسترخاء وتخفيف التوتر، إذ يؤدي إلى تغييرات فسيولوجية مثل زيادة مرور الهواء الغني بالأكسجين وتحفيز العضلات وتقليل هرمونات التوتر.

هذا الشعور بالراحة يعزز الشعور النفسي الإيجابي ويقلّل من التراكم اليومي للضغوط.

تقوية المناعة وزيادة مقاومة الأمراض

الضحك يمكن أن يعزّز الجهاز المناعي عبر إفراز مواد كيميائية مفيدة في الجسم تعمل على مكافحة الالتهابات والتقليل من تأثير الإجهاد السلبي، ما يدعم الصحة العامة ويزيد مقاومة الجسم للأمراض.

تحسين العلاقات الاجتماعية وبناء الروابط

الضحك يزيد التواصل الإنساني ويعزز الترابط بين الأفراد، إذ يخلق شعورًا مشتركًا من الفرح ويجعل التفاعل الاجتماعي أكثر دفئًا وسهولة.

مشاركة لحظات الضحك مع الآخرين تساهم في تعزيز الثقة والتفاهم.

تخفيف الألم بشكل طبيعي

يُحفّز الضحك إفراز مواد كيميائية داخل الجسم تعمل كمخدرات طبيعية، ما يساعد على تخفيف الإحساس بالألم بدون أدوية.

هذه الاستجابة الطبيعية تجعل الضحك وسيلة غير مكلفة وآمنة لتحسين نوعية الحياة اليومية.

تعزيز الصحة العامة والنظرة الإيجابية

الضحك يساعد في تعزيز الصحة النفسية من خلال تحسين المزاج وتقليل القلق والاكتئاب، وكذلك يمكن أن يدعم القلب والرئتين عبر زيادة تدفق الدم وتحسين وظائف الجهاز التنفسي.

الضحك أيضًا يُبقي الذهن إيجابيًا ويمنح الفرد نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه الحياة.